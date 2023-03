Nachrichten › Außenhandel & Zoll Wenn der Käse in die Welt geht Außenhandel & Zoll | 132 132 0 Anzeige | Montag, 13 Februar 2023 | Karwendel: Pünktliche Frischelogistik dank dem EVA7 Versand- und Exportsystem



Bereits seit 2005 setzen die Karwendel-Werke Huber GmbH & Co. KG mit Sitz in Buchloe das EVA Versand- und Exportsystem von Anton Software ein. Seitdem ist das Versand- und Exportaufkommen stark gewachsen, die Anforderungen hinsichtlich der Lieferzeiten und der Exportprozesse deutlich gestiegen. Karwendel treibt die Digitalisierung voran und setzt auf modernste Technologien, deshalb erfolgte 2021 die Umstellung auf das moderne EVA7 System, das bei laufendem Betrieb implementiert wurde. Anton stellt auf der kommenden LogiMAT in Halle 8, Stand 8A65, die neuesten EVA Systementwicklungen vor. Mit Marken wie Exquisa oder miree eine der erfolgreichsten privaten deutschen Molkereien, ist Karwendel seit Langem auch international als Spezialist höchster Produktqualität gefragt; rund 42 Prozent seiner Produktion gehen ins Ausland. Karwendel liefert und exportiert Lebensmittel mit Mindesthaltbarkeitsdatum, die Produkte müssen also „just in time“ zum Kunden bzw. zur Abholung bereitstehen. Ziel der Karwendel Werke war, die hohe Kundenzufriedenheit durch die Lieferzuverlässigkeit zu sichern, außerdem die Verringerung von Prozessdurchlaufzeiten sowie die Reduktion von Ressourcenverbrauch. Dabei ist das intelligente EVA System für Karwendel eine große Unterstützung, da es hohe Stabilität in den Prozessen und Flexibilität für individuelle Anwendungen bietet. Herausforderung Systemumstellung bei laufendem Betrieb „Wir hatten anfangs natürlich Sorge, ob die Umstellung auf EVA7 zu Problemen führt. Da wir in diesem Prozess aber von Anton bestens betreut wurden, gelang dieser Wechsel fast fließend. Bereits im Vorfeld waren sämtliche Anforderungen genau abgestimmt, wir hatten anschließend in jeder Projektphase, wenn nötig, immer direkten Kontakt zu Anton und seinen Projektleitern, ohne umständliche ‚Ticket‘-Verfahren. Das war für uns extrem wichtig, da unsere Produkte naturgemäß keine langen Versand- oder Exportwartezeiten tolerieren. Im Ergebnis erfolgte die Umstellung unkompliziert und völlig problemfrei.“ erklärt Wolfgang Steckenleiter, Leiter der IT-Infrastruktur bei Karwendel. Dr. Manfred Steins, Geschäftsführer von Anton Software: „Nach der Erstinstallation bei Karwendel im Jahr 2005 haben wir später bei der SAP-Einführung die EVA-Schnittstellen und Abläufe an das SAP-System angepasst und freuen uns nun, dass Karwendel sich für das Upgrade auf das aktuelle EVA7-System entschieden hat.“ Dr. Steins weiter: „EVA7 bringt die Prozesseffizienz und Sicherheit in Versand und Export auf ein neues Level. Karwendel hat damit nicht nur ein hoch leistungsfähiges, sondern auch ein sehr zukunftsfähiges Versand- und Export-System in Betrieb“. Karwendel: Hoher Digitalisierungsgrad im Versand und Export mit EVA7 Mit dem EVA7 System, das auf modernsten Technologien basiert, profitiert Karwendel nun von sehr schnellen, genauen und zuverlässigen Versand- und Exportabläufen. EVA7 bietet erweiterte Funktionen, die kaum mehr Fehler zulassen. Zudem ist EVA7 enorm schnell und ausfallsicher und noch flexibler als die Vorgängerversion. Individuelle Kundenanforderungen, z.B. an die Ausführung der Versand- und Exportdokumente, lassen sich mit geringem Aufwand realisieren. „Wir nutzen bereits seit 2005 das EVA-Versandsystem von Anton und hatten bis dato nie Probleme damit. Ganz im Gegenteil: Von der Zuverlässigkeit, hohen Funktionalität und dem Bedienkomfort haben wir enorm profitiert. Benötigen wir dennoch einmal Unterstützung, bietet Antons Experten-Hotline umgehend kompetent Hilfe – ein wirklich ganz hervorragender Kundenservice, der die problemlose Systemumstellung mit ermöglicht hat“, so Wolfgang Steckenleiter. „EVA7 bietet sehr viele komfortable Funktionen. Wir nutzen das hohe Potential dieses Systems gut aus.“ Kommentare: