Zehn neue Atego für

Aktuell | 250 250 0 Nutzfahrzeuge | Dienstag, 14 August 2018 | "The Big Green" – britischer Lieferdienst in neuem Look



Die typischen Eigenschaften des 7,5-Tonners unterstützen sowohl das Unternehmen als auch die Fahrer in ihrer täglichen Arbeit, zeichnen doch Dynamik, Komfort, Manövrierbarkeit sowie sparsame 5,1-Liter-Motoren die Lkw aus. Mittlerweile umfasst der Fuhrpark von Tuffnells insgesamt 32 Mercedes-Benz-Atego, die jeweils rund 80 000 km pro Jahr zurücklegen. Neben dem Profi für den leichten Verteilerverkehr ist das Unternehmen zudem mit sechs Mercedes-Benz Actros und über 100 Mercedes-Benz Sprinter auf englischen Straßen unterwegs. Das britische Unternehmen Tuffnells liefert unter dem Motto „Big green parcel machine" Pakete und Sendungen an seine Geschäftskunden. Zehn fabrikneue Mercedes-Benz Atego fahren nun das smarte neue Design der Firma durch die Region Stafford.