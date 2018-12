Nachrichten › Aktuell cargo.one: Erfolgreiche Seed-Finanzierung zur Anbindung weiterer Airlines Aktuell | 197 197 0 Luftfracht | Mittwoch, 05 Dezember 2018 | Die Gründer von cargo.one - Moritz Claussen, Oliver T. Neumann und Mike Rötgers. Foto: cargo.one



Das Berliner Unternehmen cargo.one schließt erfolgreiche Seed-Finanzierung ab. Weniger als ein Jahr nach der Gründung bekommt das von den erfahrenen Gründern Moritz Claussen, Oliver T. Neumann und Mike Rötgers gegründete Unternehmen in einer von Creandum und Point Nine Capital angeführten Runde, unter Beteiligung von Lufthansa Cargo, mehr als drei Millionen Dollar. Dies ermöglicht es cargo.one, seine Technologie zur digitalen Distribution und Buchung von Luftfracht erfolgreich weiterzuentwickeln und die hohe Nachfrage weiterer Airlines und Spediteure optimal zu bedienen. „Die Investition in unsere Technologie ist ein richtungsweisendes Signal an unsere Kunden, dass cargo.one ein starker Partner ist, um die Digitalisierung der Luftfracht gemeinsam anzutreiben. Mit Creandum und Point Nine setzen zwei international angesehene Investoren auf unsere innovative Distributionstechnologie. Wir wollen so zum global führenden Player wachsen. Mit der Minderheitsbeteiligung der Lufthansa Cargo, einem Kunden der ersten Stunde, beweisen wir zudem, dass selbst ein Primus der Branche von der Relevanz unserer branchenweiten Transaktionsplattform überzeugt ist. Das ist eine ideale Kombination“, freut sich Moritz Claussen, Gründer von cargo.one. Mitgründer Oliver T. Neumann ergänzt: „Mit diesem Investment können wir einen weiteren großen Schritt machen, die Airline-übergreifende Distribution und Buchung von Luftfracht allen Airlines und Spediteuren zugänglich zu machen. Das Ziel: Eine digitale Buchungsinfrastruktur, um die Buchung von Luftfracht Anbieter-unabhängig in Echtzeit zu ermöglichen. Wir werden in den nächsten Monaten eine Reihe von internationalen Fluggesellschaften über mehrere Kontinente hinweg als Partner hinzufügen und sind auf dem besten Weg, einen Großteil der Spediteure in Europa als Kunden für die cargo.one Plattform zu gewinnen.“ „Der Markt für Luftfrachtbuchungen hat enormes Potenzial für optimierte und schnellere Prozesse. Wir glauben, dass jede Branche von den richtigen Unternehmern grundlegend verändert werden kann, und cargo.one verspricht mit seiner hochmodernen Technologie und einem erfahrenen und kompetenten Gründungsteam, der führende Technologieanbieter in diesem Markt zu werden. Wir sind stolz darauf, cargo.one zu unterstützen“, so Simon Schmincke, Partner bei Creandum. „In weniger als einem Jahr ist es dem Gründungsteam von cargo.one gelungen, eine beeindruckende Anzahl von Partnern für ihre Buchungsplattform zu gewinnen. In den letzten Jahren haben wir zahlreiche Unternehmen beim Aufbau von Buchungsplattformen sowie mehrere Logistikunternehmen unterstützt. Wir sind überzeugt, dass wir mit cargo.one das richtige Team gefunden haben, um den Luftfrachtmarkt, der bereit für Erneuerungen ist, grundlegend zu verändern. Luftfrachtbuchungen werden dadurch schneller und transparenter“, Pawel Chudzinski, Managing Partner von Point Nine Capital. „cargo.one ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Digitalisierung unserer Branche. Wir freuen uns, als eine der ersten Fluggesellschaften das Potenzial dieser Multi-Airline-Plattform für unsere Kunden erkannt und uns anschlussfähig gemacht zu haben. Wir sind begeistert von der Technologie und dem einfach zu bedienenden Produkt. Die Digitalisierung unserer Industrie treiben wir auch durch die Zusammenarbeit mit Start-ups und finanziellen Investitionen wie in cargo.one voran“, so Peter Gerber, Vorstandsvorsitzender der Lufthansa Cargo. Kommentare: