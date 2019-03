Nachrichten › Aktuell easy öffnet Express-Luftfracht Plattform für weitere Anbieter Aktuell | 71 71 0 Luftfracht | Donnerstag, 21 März 2019 | easy macht Express-Luftfracht so einfach wie nie und öffnet digitale Plattform für weitere Anbieter



Express Air Systems (easy), einer der führenden Anbieter von Express-Luftfracht und ein Joint-Venture von DB Schenker und Kühne & Nagel, macht die Buchung von Express-Luftfracht so einfach wie nie. Über das neue digitale easy-Portal können Angebote für Expressfracht bei derzeit 25 angeschlossenen Airlines eingeholt und miteinander verglichen sowie über das easy-Portal direkt gebucht werden. Der Kunde erhält dadurch einfach und transparent eine Übersicht über die möglichen Airlines mit verfügbaren Flugzeiten, den Produktdetails sowie die damit verbundene Rate bei unterschiedlichen Volumina. Auch für individuelle Luftfrachtsendungen - beispielsweise hohe Tonnagen, extrem kurzfristige Lieferzeiten, Gefahrgut oder Ähnliches - bietet easy schnelle und effiziente Lösungen. Durch die Marktstärke der beiden an easy beteiligten Shareholder DB Schenker und Kühne & Nagel profitieren Kunden dabei von attraktiven Konditionen. „Wir freuen uns sehr darüber, dass es uns in kürzester Zeit gelungen ist, ein derart innovatives Tool ausgereift auf den Markt zu bringen", so Niklas Wilmking (Executive Vice President Global Airfreight, Schenker AG), „das neue easy-Portal macht die Buchung von Express-Luftfracht so einfach wie nie", ergänzt Holger Ketz, (Managing Director Germany Kühne+Nagel (AG&Co) KG). Wir haben mit dem easy Kundenportal eine Online-Suchmaschine für Express-Luftfracht geschaffen, die erstmalig und völlig neu für den Markt auf einen Blick nahezu alle Optionen für eine Express-Luftfrachtsendung aufzeigt und buchbar macht", beschreibt easy Geschäftsführer Frederik Luz das Portal. „Deshalb gehen wir jetzt konsequent den nächsten Schritt und öffnen unsere Plattform in den kommenden Wochen für weitere Logistiker", so Luz weiter. Und so funktioniert die neue easy-Plattform im Detail: Eine über das Portal gestellte individuelle Anfrage wird standardisiert und automatisiert an die infrage kommenden Airlines weitergegeben. Fluggesellschaften, die eine Quotierung abgeben können und wollen, stellen ihr Angebot ebenfalls standardisiert zur Verfügung. Der Kunde erhält eine Übersicht aller Angebote, kann die Details (Preise, Routings, etc.) vergleichen und zu tagesaktuellen Konditionen direkt online buchen. Eine Vereinfachung, von der auch die Fluggesellschaft in hohem Maße profitiert.